Власти рассказали о плане оппозиции на выборы в Грузии

В "Грузинской мечте" раскрыли план оппозиции на ближайшие выборы. В правящей партии также обвинили оппозиционеров в обмане своих избирателей.

Оппозиция в Грузии продолжает обманывать своих избирателей. Такое заявление сделал депутат "Грузинской мечты" Леван Махашвили.

Он отметил, что в настоящее время оппозиционеры тайно занимаются подготовкой к выборам местного самоуправления, запланированным на осень.

"Партии действительно готовятся к выборам в органы местного самоуправления. Это не просто пустые слова. У них уже распределены конкретные задачи, и они укрепляют региональные представительства. С их стороны наблюдаются все признаки того, что характерно для партий, участвующих в выборах"

– депутат правящей партии

Он обратил внимание на то, что представители оппозиции не говорят об этом в публичном пространстве и вводят общество в заблуждение.

"Если бы сегодня они открыто заявили о своем участии в выборах, это означало бы, что им пришлось бы перечеркнуть все, что они делали до этого…"

– Леван Махашвили

Он предположил, что через какое-то время они все же вернутся к демократическим рамкам,

"Но пока обманывают своих избирателей и, хоть и тайно, все же готовятся к выборам в органы местного самоуправления"

– представитель "Мечты"

В свою очередь, член парламентского большинства Георгий Сосиашвили обвинил оппозицию в том, что у нее нет никакой четкой стратегии и она просто ждет указаний извне по вопросу участия в выборах местного самоуправления.

"Они полностью ориентированы на то, какие указания получат от своих "покровителей". У них нет сформированной стратегии. Они сами не понимают, чего хотят. Между собой находятся в конфликте. Жажда власти у них стоит выше всего и, очевидно, они просто ждут задания"

– Георгий Сосиашвили