Вестник Кавказа

Тбилиси обвинил администрацию Байдена в попытке смены власти в Грузии

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В парламенте Грузии заявили, что администрация Джо Байдена пыталась сменить власть в стране. Там добавили, что после закрытия USAID грузинские НПО получают деньги из Европы.

Председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили сообщил, что администрация экс-президента США Джо Байдена была вовлечена в деятельность по смене власти в Грузии.

Спикер подчеркнул, что бывшая администрация нанесла американо-грузинским отношениям ущерб. Он добавил, что власти США занимались подрывной деятельностью против Тбилиси.

Папуашвили отметил, что после прекращения финансирования Агентства США по международному развитию и его закрытия грузинские НПО получают денежные средства из Европы.

Председатель парламента добавил, что бюджет Евросоюза поощряет пропаганду, язык ненависти и насилие.

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