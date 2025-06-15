Партия "За Грузию" лишилась мандатов в парламенте

Парламент лишил оппозиционную партию экс-премьера Гахария "За Грузию" мандатов из-за бойкота работы законодательного органа. Партия также лишилась положенного финансирования.

Депутаты оппозиционной партии "За Грузию", созданной бывшим премьер-министром Георгием Гахария, лишились своих полномочий. Решение об этом было принято на заседании парламента.

На парламентских выборах в октябре 2024 года партия "За Грузию" набрала 7,8% и получила 12 мест. Несмотря на проход в парламент, она полностью игнорирует его работу по сегодняшний день.

"Во время весенней сессии прошло 26 пленарных заседаний. Они пропустили все 26 без уважительных причин. Поэтому можно сказать, что они сами лишают себя мандатов тем, что не выполняют те полномочия, которые получили на выборах"

- спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили

Он отметил, что "За Грузию" получила 800 тыс лари (около $290 тыс) финансирования с момента созыва парламента, хотя ее депутаты бойкотируют его работу. Папуашвили передал, что в случае лишения мандатов, согласно правилам, финансирование партии приостанавливается на 6 месяцев.

Депутаты, лишившиеся места в парламенте, будут заменены следующими в списке, так как партия не упразднила его в ЦИК Грузии по примеру других оппозиционных коалиций, прошедших в парламент.