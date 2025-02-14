Георгий Гахария попал под уголовное преследование

Против экс-главы правительства и МВД Грузии Гахария возбудили уголовное дело. Это подтвердили в прокуратуре страны.

Прокуратура Грузии возбудила уголовное дело против бывшего премьер-министра и экс-главы МВД Георгия Гахария. Этот факт подтвердили в ведомстве.

Уточняется, что его обвиняют по статьям, которые касаются саботажа и его попытки при отягчающих обстоятельствах, помощи в враждебной деятельности НПО под иностранным влиянием и финансирования подрыва конституционного строя и госбезопасности.

«Расследование изучает, среди прочего, действия бывшего министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария в селе Чорчана 24 августа 2019 года»

– Прокуратура Грузии

Сам политик не давал комментариев по поводу ситуации.

Напомним, что сегодня Георгия Гахария – лидер созданной им оппозиционной партии «За Грузию». По его словам, он и его команда планируют участвовать в муниципальных выборах, которые состоятся в октябре 2025 года.