Парламент может лишить партию "За Грузию" мандатов

Оппозиционная партия "За Грузию" может лишиться мандатов за прогулы заседаний. Она игнорирует работу парламента после выборов в 2024 году.

Депутаты оппозиционной партии "За Грузию", созданной экс-премьером Георгием Гахария, могут лишиться мандатов в парламенте, заявил его председатель Шалва Папуашвили.

По итогам выборов в 2024 году, партия "За Грузию" прошла в парламент и получила 12 мест. С того момент она бойкотирует работу законодательного органа и ее представители не являются на заседания.

"Они уже перешли ту границу, где у них больше половины пропусков очередной сессии, следовательно, уже наступило то обстоятельство, когда после завершения сессии будет рассмотрен вопрос о прекращении их мандатов, и, конечно, их мандаты будут прекращены"

- Шалва Папуашвили

Он уточнил, что "За Грузию" не упразднила свой список в ЦИК после выборов, поэтому депутаты, которых лишат мандатов, будут заменены следующими в списке. При этом партия может лишиться партийного финансирования, которое, по словам Папуашвили, они получали "за безделье".

Напомним, что "За Грузию" осталась единственной оппозиционной партией, которая формально осталась в парламенте. Остальные три коалиции отказались от мандатов, сократив численность законодательного органа со 150 до 101 человека.