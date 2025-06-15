Парламент Ирана опроверг рассмотрение законопроекта о выходе из ДНЯО

Исламский консультативный совет (парламент) не собирался рассматривать сегодня законопроект о возможном выходе Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Иранский парламент опровергает распространенную сегодня информацию о возможном рассмотрении законодательным органом законопроекта о выходе Исламской Республики из ДНЯО. Соответствующее сообщение распространило иранское агентство Mehr.

В нем говорится, что единственный вопрос, который стоит сегодня на повестке дня парламента, – это проверка квалификации предложенной кандидатуры министра экономики.

Таким образом, широко разошедшиеся сегодня новости о о возможном принятии парламентом резолюции о выходе из ДНЯО не соответствуют действительности.