Вестник Кавказа

Парламент Ирана опроверг рассмотрение законопроекта о выходе из ДНЯО

Парламент Ирана опроверг рассмотрение законопроекта о выходе из ДНЯО
© Фото: Mehr
Исламский консультативный совет (парламент) не собирался рассматривать сегодня законопроект о возможном выходе Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Иранский парламент опровергает распространенную сегодня информацию о возможном рассмотрении законодательным органом законопроекта о выходе Исламской Республики из ДНЯО. Соответствующее сообщение распространило иранское агентство Mehr.

В нем говорится, что единственный вопрос, который стоит сегодня на повестке дня парламента, – это проверка квалификации предложенной кандидатуры министра экономики.

Таким образом, широко разошедшиеся сегодня новости о о возможном принятии парламентом резолюции о выходе из ДНЯО не соответствуют действительности.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
970 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.