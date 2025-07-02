Вестник Кавказа

ПА ОБСЕ призвала помочь Азербайджану с разминированием

ПА ОБСЕ призвала помочь Азербайджану с разминированием
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Резолюция с призывом помочь Азербайджану с разминированием освобожденных земель принята ПА ОБСЕ.

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию, которая призывает международное сообщество оказать содействие Азербайджану в деле разминировании, а также восстановления освобожденных от армянской оккупации территорий.

На принятие резолюции повлияла работа азербайджанской делегации во главе с депутатом парламента Гаей Мамедовым, которая представила ситуацию на освобожденных территориях. В частности, была освещена деятельность Баку по восстановлению региона, а также отмечена актуальность минной угрозы. 

Представители Баку также пообщались  с новоизбранным президентом ПА ОБСЕ Пере Жоаном Понсом, вице-президентами и делегациями других государств. 

Напомним, что в начале апреля МИД Азербайджана обратился к мировому сообществу с призывом оказать помощь в устранении минной угрозы, а также привлечении к ответственности Еревана.

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