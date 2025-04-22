Вестник Кавказа

Открытие аэропорта увеличило спрос на Абхазию на 10%

IV фестиваль абхазской культуры Апсны в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристический поток в Абхазию увеличится в связи с открытием аэропорта в Сухуме. Спрос на отели в республике вырос уже на 10%.

Абхазия ждет хорошего туристического сезона, россияне стали бронировать отдых в республике на 10% чаще на фоне известий о запуске аэропорта в Сухуме, сообщил замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач.

Открытие Сухумского аэропорта подстегнуло интерес туристов к Абхазии летом 2025 года. Более 50% путевок уже проданы.

"Всего в этот летний сезон в Абхазии ожидается более 1,2 млн туристов. На сегодняшний день продано уже более половины летних путевок"

– Вольвач

Накануне первый самолет выполнил рейс Москва-Сухум-Москва. Самолеты "ЮВТ-Аэро" будут летать каждую субботу, ближайшие регулярный рейс состоится 3 мая.

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