Аэропорт открыт: в Абхазию прибыл первый авиарейс из России

Сухумский аэропорт официально открылся сегодня. Воздушная гавань встретила первый самолет из Москвы.

В столице Абхазии сегодня начал работать аэропорт – в Сухум прибыл первый рейс из России.

Самолет компании "ЮВТ-Аэро" прибыл в Сухум из московского Внуково, время в пути составило 3,5 часа. На борту 50 пассажиров, их в воздушной гавани встретили с танцами и песнями.

Следующий рейс в Сухум состоится 3 мая.

Днем 1 мая состоялась торжественная церемония открытия аэропорта Сухума. Участие в мероприятии приняли президент Абхазии Бадра Гунба, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и другие официальные лица.

По словам Кириенко, уже с июня аэропорт в Абхазии сможет принимать не только узкофюзеляжные, но и большие самолеты. Активно прорабатывается возможность расширения маршрутной сети. Интерес к прямым рейсам в Абхазию проявил целый ряд северных регионов России.