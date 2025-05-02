Отдых в Абхазии станет популярнее на 7% – власти

Турпоток из РФ в Абхазию в текущем году может увеличиться на 7%, такой прогноз озвучил глава Минтуризма республики Теймураз Хишба.
Он назвал главную причину, по которой отдых в Абхазии в этом году выберут еще больше россиян.
"Сегодня мы расширяем географию туризма, прежде всего благодаря открытию аэропорта имени первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба"
– Хишба
Министр напомнил, что в 2021 году число отдохнувших в Абхазии превысило поставленный во времена Советского Союза рекорд.
В 2025 году, уточнил Хишба, ожидается рост турпотока на 7% относительно прошлогоднего показателя.
Глава туристического ведомства добавил, что туризм в Абхазии активно развивается не только на западе, но и на востоке республики, который обычно пользовался меньшей популярностью.
Министр также рассказал, что в Абхазии ежегодно создаются новые комфортабельные места размещения: если пять лет назад их насчитывалось всего 470, то на данный момент речь идет о 1256-ти, то есть их стало больше в 2,6 раза. Число койко-мест, по его словам, увеличилось почти вдвое.