Отдых в Абхазии станет популярнее на 7% – власти

Поток туристов из России в Абхазию может вырасти в 2025 году, согласно прогнозам властей республики, на 7%. Предполагается, что ключевую роль в этом сыграет открытие Сухумского аэропорта.

Турпоток из РФ в Абхазию в текущем году может увеличиться на 7%, такой прогноз озвучил глава Минтуризма республики Теймураз Хишба.

Он назвал главную причину, по которой отдых в Абхазии в этом году выберут еще больше россиян.

"Сегодня мы расширяем географию туризма, прежде всего благодаря открытию аэропорта имени первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба"

– Хишба

Министр напомнил, что в 2021 году число отдохнувших в Абхазии превысило поставленный во времена Советского Союза рекорд.

В 2025 году, уточнил Хишба, ожидается рост турпотока на 7% относительно прошлогоднего показателя.

Глава туристического ведомства добавил, что туризм в Абхазии активно развивается не только на западе, но и на востоке республики, который обычно пользовался меньшей популярностью.

Министр также рассказал, что в Абхазии ежегодно создаются новые комфортабельные места размещения: если пять лет назад их насчитывалось всего 470, то на данный момент речь идет о 1256-ти, то есть их стало больше в 2,6 раза. Число койко-мест, по его словам, увеличилось почти вдвое.