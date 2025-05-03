Абхазия вошла в число самых востребованных направлений на лето - РСТ

Где россияне будут отдыхать этим летом? Наибольшим спросом пользуются черноморские Абхазия и Крым, а также азовские курорты Краснодарского края.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) перечислили самые популярные направления для отдыха на лето 2025 года.

Главными направлениями можно назвать Абхазию, Крым и Краснодарский край, поделился глава пресс-службы РСТ Артур Абдюханов. Он отметил, что наибольший спрос среди туристов на отдых в Абхазии, а также на Азовском море в Краснодарском крае - черноморские курорты Кубани не так востребованы в туристическом сезоне 2025 года из-за разлива мазута в районе Анапы. Те, кто ранее планировал отдохнуть в Анапе чаще всего переориентируются на Крым.

На данным момент наиболее загруженные месяцы - июнь, июль, также высок спрос на конец бархатного сезона в середине сентября, уточнил он в беседе со "Звездой".