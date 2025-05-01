Абхазия официально откроет купальный сезон 5 июня

Стало известно, когда в этом году в Абхазии стартует купальный сезон. Открыть его решено 5 июня. К этому времени пляжи должны соответствовать нормам, напомнили в МЧС Абхазии.

Купальные сезон на черноморском побережье Абхазии откроется этим летом 5 июня, такова рекомендация Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС Абхазии.

В пятницу на совещании, посвященном вопросам организации туристического сезона 2025 года выступил и.о. министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния. Он отметил, что первоочередная задача – обеспечение безопасности в местах купания и открытие купального сезона.

Ответственность за соблюдение требований, предъявляемых к открытию и содержанию пляжей, лежит на районных властям, напомнил начальник ГИМС республики Тенгиз Сабуа.

"Открытие и эксплуатация пляжей при отсутствии положительных заключений об их соответствии требованиям запрещается"

– Сабуа

Напомним, что в прошлом году к началу купального сезона большинство курортов Абхазии не выполнили необходимых условий для открытия пляжей.