Вестник Кавказа

Абхазия официально откроет купальный сезон 5 июня

Гагра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стало известно, когда в этом году в Абхазии стартует купальный сезон. Открыть его решено 5 июня. К этому времени пляжи должны соответствовать нормам, напомнили в МЧС Абхазии.

Купальные сезон на черноморском побережье Абхазии откроется этим летом 5 июня, такова рекомендация Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС Абхазии.

В пятницу на совещании, посвященном вопросам организации туристического сезона 2025 года выступил и.о. министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния. Он отметил, что первоочередная задача – обеспечение безопасности в местах купания и открытие купального сезона.

Ответственность за соблюдение требований, предъявляемых к открытию и содержанию пляжей, лежит на районных властям, напомнил начальник ГИМС республики Тенгиз Сабуа. 

"Открытие и эксплуатация пляжей при отсутствии положительных заключений об их соответствии требованиям запрещается"

– Сабуа

Напомним, что в прошлом году к началу купального сезона большинство курортов Абхазии не выполнили необходимых условий для открытия пляжей.

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