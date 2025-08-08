Орбан летит на встречу с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан собирается провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Встреча будет касаться вопросов мирного урегулирования на Украине.

Венгерский премьер Виктор Орбан намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Согласно информации, встреча должна пройти в Москве, 28 ноября. В настоящее время премьер уже вылетел по направлению к российской столице.

В ходе переговоров Москвы и Будапешта будут подняты вопросы по урегулированию украинского конфликта, ожидается, что стороны обсудят также поставки нефти и газа.

Напомним, что Венгрия получила разрешение от Белого дома покупать российские энергоресурсы, несмотря на антироссийские санкции.