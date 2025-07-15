Орбан призвал Европу к саммиту с Россией после встречи Путина и Трампа

Виктор Орбан заявил, что после встречи Путина и Трампа необходимо организовать саммит России и Европы. Он выразил сожаление, что Евросоюз самоустранился.

Венгерский премьер Виктор Орбан призвал ведущие страны Евросоюза провести саммит с Россией после проведения переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа.

Глава правительства Венгрии назвал "хорошей новостью" сообщения о том, что Москва и Вашингтон объявили о подготовке встречи руководителей двух государств.

Он отметил, что прекращение конфликта на Украине может быть достигнуто только после соглашения между Трампом и Путиным.

Орбан также выразил сожалением в связи с самоустранением Евросоюза от процесса урегулирования украинского кризиса. Премьер считает, что от лидеров ЕС в Брюсселе "мало толку".

Он добавил, что Евросоюз должен проявить активность в организации встречи на высшем уровне с Россией.