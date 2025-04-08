Максим Шевченко о Викторе Орбане, Джордже Мелони, Макроне и Марин Ле Пен

Каково реальное состояние нынешней Европы, близок ли ЕС к распаду, что изменил в европейской политике приход Дональда Трампа к власти, разрушат ли мигранты основы Евросоюза — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко.

Сегодня все чаще в информационном поле мелькают сообщения о том, что старая Европа вместе с элитами пребывает в глубоком упадке, крупные политические фигуры ушли со сцены, оставив после себя безликих управленцев, а союз погряз в собственных проблемах и распрях.