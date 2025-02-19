Оппозиционера Георгия Гахария могут осудить за разгон протестов в Тбилиси в 2019 году

Спустя почти шесть лет Грузия выполнит вердикт ЕСПЧ о повторном расследовании по делу о разгоне протестующих в ночь на 21 июня 2019 года – прокуратура может обвинить в превышении полномочий оппозиционера Георгия Гахария, который тогда руководил министерством внутренних дел.

Бывший глава грузинского государства Георгий Гахария, в наши дни руководящий оппозиционной партией "За Грузию", может пойти по суд по делу шестилетней давности, когда он занимал должность министра внутренних дел Грузии.

Напомним, что 20 июня 2019 года оппозиционеры из партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" организовали в Тбилиси акцию протеста из-за выступления в грузинском парламенте депутата Госдумы Сергея Гаврилова, переросшую в беспорядки и штурм парламента. По распоряжению Георгия Гахария был организован разгон протестующих с использованием резиновых пуль, что вылилось в массовую драку, в которой пострадали 80 полицейских и 160 активистов оппозиции.

Ни один из полицейских не был привлечен к ответственности за превышение полномочий при разгоне протестующих. Гахария спустя 2,5 месяца был отправлен в отставку, но лишь для назначения на высшую должность премьер-министра Грузии. Оппозиция подала иск в ЕСПЧ и выиграла дело, европейский суд обязал грузинские власти провести новое расследование, но его вердикт был проигнорирован Тбилиси.

Однако теперь, поскольку Георгий Гахария уже несколько лет находится в оппозиции, а его партия из-за бойкота заседаний парламента была недавно лишена депутатских мандатов, грузинская прокуратура приняла решение выполнить вердикт ЕСПЧ и провести повторное расследование действий полиции в ночь с 20 на 21 июня 2019 года.

В правящей партии "Грузинская мечта" уже говорят о том, что в превышении полномочий полиции в ту ночь виновен лично Георгий Гахария. В частности, об этом заявили члены партии Арчил Гордуладзе и Давид Матикашвили.

"Мы неоднократно слышали, что он берет на себя полную ответственность за все, что произошло, и что он отдавал приказы. Соответственно, ему придется взять на себя всякую ответственность. В том числе приказы, которые были отданы, будут предметом расследования"

– Арчил Гордуладзе

Матикашвили, в свою очередь, пояснил, что министр внутренних дел как руководитель должен нести полную ответственность за действия полицейских в июне 2019 года.

Отметим, что Георгий Гахария выехал из Грузии.