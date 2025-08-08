ООН и Центральная Азия поздравили Баку и Ереван с продвижением к миру

Ряд государств и международных организаций поздравили Азербайджан и Армению с подписанием Совместной декларации о мирном урегулировании. Накануне “Вестник Кавказа” писал о позитивных реакциях России, Грузии и Израиля.
К ним присоединилась, прежде всего, ООН. Генсек Организации Антониу Гутерриш в специальном заявлении приветствовал продвижение армяно-азербайджанского урегулирования, выразившееся в парафировании текста мирного договора, начале ликвидации Минской группы ОБСЕ и обязательствах Баку и Еревана по установлению дипломатических отношений и уважению территориальной целостности друг друга.
“Генеральный секретарь приветствует всеобъемлющую совместную декларацию, подписанную в пятницу президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном совместно с президентом США Дональдом Трампом как важную веху в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном”
- ООН
Особо Гутерриш выделил стремление Ильхама Алиева и Никола Пашиняна установить стабильный диалог между своими государствами и сформировать доверие в контактах Азербайджана и Армении. Он выразил безусловную поддержку ООН любым усилиям по продвижению мирную повестки на Южном Кавказе.
Среди стран Центральной Азии первой отреагировал на подписание Совместной декларации Узбекистан. Президент Шавкат Мирзиеев позвонил Ильхаму Алиеву и поздравил его и весь азербайджанский народ с продвижением армяно-азербайджанского урегулирования, отметив, что это успех для всего региона Южного Кавказа.
Президенты согласились в том, что за Совместной декларацией должны последовать шаги, которые сформируют прочные основания для подписания и ратификации мирного договора Баку и Еревана.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, в свою очередь, направил в адрес Ильхама Алиева и Никола Пашиняна поздравительные телеграммы, в которых приветствовал подписание Совместной декларации как историческое событие.
Рахмон подчеркнул, что мирный диалог - лучшее средство для прочного урегулирования конфликтов. Совместная декларация о мирном урегулировании - пример успеха на этом пути.
“Достигнутые договоренности создадут необходимую основу для развития добрососедских отношений и партнерства между двумя странами и одновременно будут способствовать укреплению основ стабильности и безопасности на Кавказе и расширению конструктивного межрегионального сотрудничества”
- Эмомали Рахмон