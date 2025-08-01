Вестник Кавказа

Кобахидзе: с мирной декларацией Баку и Еревана на Кавказе начинается новая эра

Ираклий Кобахидзе
© Фото: Сайт правительства Грузии
В Грузии заявили, что с подписанием мирной декларации на Южном Кавказе начинается новая эра. Ранее Баку и Ереван заключили документ о мирном урегулировании.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе прокомментировал вчерашнее заключение Азербайджаном и Арменией декларации об мирном урегулировании.

Глава правительства отметил, что после заключения данного документа на Южном Кавказе начинается новая эра стабильности и экономического развития.

Кобахидзе подчеркнул, что Тбилиси всегда поддерживал региональный мир и сотрудничество. Он добавил, что Грузия продолжит оказывать поддержку.

Напомним, 8 августа президенты Азербайджана и США Ильхам Алиев и Дональд Трамп, а также премьер Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию о мирном урегулировании.

