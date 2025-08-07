Вестник Кавказа

Очередь у Крымского моста превышает четыре часа

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Утром в пятницу в очереди на проезд Крымского моста собралось 1520 автомобилей. Те, кто хочет попасть с полуострова в Краснодарский край, проводят в ожидании проезда по четыре часа.

На Крымском мосту со стороны Крыма снова растет пробка, следует из данных оперативного канала о ситуации на мосту.

Со стороны Керчи в направлении Кубани очередь на проезд на 08:00 превышает 1500 транспортных средств. Время ожидания досмотра составляет порядка четырех часов.

Со стороны Тамани (Краснодарский край) проезд осуществляется свободно, перед пунктом ручного досмотра очереди нет.

Крымский мост используется для проезда исключительно пассажирского транспорта: легковые автомобили, "Газели", автобусы.

