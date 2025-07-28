У Крымского моста собралось почти 1500 автомобилей

Очередь на проезд Крымского моста в сторону Краснодарского края этим вечером составляет почти 1500 транспортных средств. Туристы ожидают досмотра по четыре часа.

Вечером 14 августа Крымский мост вновь собирает пробку, следует из сообщения оперативного канала о ситуации на мосту.

Очереди со стороны Тамани перед пунктом ручного досмотра вечером в четверг не наблюдается. При этом на 19:00 очередь со стороны полуострова – почти 1500 автомобилей и автобусов.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1460 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов"

– сообщение

Мост через Керченский пролив соединяет Крым и Краснодарский край, его протяженность составляет 19 км.