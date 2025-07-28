Вестник Кавказа

Крымский мост: со стороны Крыма проезда ждут 1200 автомобилей

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В среду утром проезда по Крымскому мосту ожидает свыше тысячи транспортных средств. Очередь собралась со стороны Керчи.

Оперативный канал о ситуации на Крымском мосту этим утром сообщает об обстановке на подъездах.

На 08:00 13 августа проезд со стороны Тамани свободный, очереди перед пунктом ручного досмотра нет. При этом на выезд с полуострова с ночи растет пробка.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1198 транспортных средств. Время ожидания более трех часов"

– сообщение

Отметим, что за час с 07:00 до 08:00 очередь увеличилась почти вдвое - с 750 до 1200 транспортных средств.

