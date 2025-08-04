Пробка на Крымском мосту выросла до 2 тыс автомобилей

Свыше 2 тыс автомобилей стоят в очереди на проезд через Крымский мост. Со стороны Кубани ожидание составляет три часа.
Проезд через Крымский мост ожидают свыше 2 тыс автомобилей, согласно данным инфоцентра, который занимается освещением обстановки на автомобильных подходах к мосту.
"10:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1345 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 705 транспортных средств"
- инфоцентр
Ожидание в очереди со стороны Краснодарского края занимает более трех часов, со стороны Крыма – два часа.
Напомним, что в районе семи утра очередь на Крымском мосту выросла до 1,3 тыс автомобилей.