Пробка на Крымском мосту выросла до 2 тыс автомобилей

© Фото: официальные соцсети главы Крыма Сергея Аксенова
Свыше 2 тыс автомобилей стоят в очереди на проезд через Крымский мост. Со стороны Кубани ожидание составляет три часа.

Проезд через Крымский мост ожидают свыше 2 тыс автомобилей, согласно данным инфоцентра, который занимается освещением обстановки на автомобильных подходах к мосту.

"10:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1345 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 705 транспортных средств"

- инфоцентр

Ожидание в очереди со стороны Краснодарского края занимает более трех часов, со стороны Крыма – два часа.

Напомним, что в районе семи утра очередь на Крымском мосту выросла до 1,3 тыс автомобилей.

