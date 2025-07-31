Вестник Кавказа

Крым на бархатный сезон стал на 40% популярнее

Крым на бархатный сезон стал на 40% популярнее
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристы активно бронируют отдых на крымских курортах на бархатный сезон. Продажи туров выросли у операторов на 40%.

Спрос на отдых в Крыму в бархатный сезон увеличился на 30-40%, пишет АТОР по ссылкой на туроператоров.

В 2025 году спрос на бархатный сезон в Крыму у "Интуриста", АЛЕАН, "Дельфина" и "Мультитура" выше прошлогоднего на 30–40%.

В бархатный сезон, который начинается с конца августа и длится до начала октября температура воздуха и воды примерно совпадают и составляют 20-24 градуса. Это время популярно у тех, кто не любит жару. При этом с наступлением осени отели снижают цены - на 20-25%.

"Первая половина сентября, примерно до 10-го числа, еще считается высоким сезоном в Крыму, но затем тарифы постепенно снижаются"

– "Интурист"

Загрузка отелей и санаториев на начало осени в Крыму составит около 50–60% в этом году, в популярных объектах свободных мест может не быть.

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