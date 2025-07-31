Цены на отели в Крыму выросли на 18-20% за год – РСТ

Стоимость отелей и гостиниц в Крыму за год выросла на 18-20%, рассказал представитель компании "Мультитур", входящая в Российский союз туриндустрии (РСТ).
Он передал в разговоре с ТАСС, что сейчас в первую очередь загружены на 88-95% трехзвездочные и четырехзвездочные отели с расширенным перечнем услуг и с программой "все включено".
"Если сравнивать с прошлым годом, прирост продаж на лето и бархатный сезон в среднем составил 33-35%. Цена увеличилась на 18-20% относительно 2024 года"
- представитель компании "Мультитур"
Напомним, что накануне вечером Крымский мост собрал рекордную очередь, состоящую из более 4 тыс автомобилей, из которых 2 тыс стояли со стороны Краснодарского края. Сегодня утром пробка сократилась до 882 автомобиля.