Цены на отели в Крыму выросли на 18-20% за год – РСТ

За год стоимость номеров в объектах размещения Крыма увеличилась на 18-20%. Особой популярностью пользуются трехзвездочные и четырехзвездочные отели, работающие по системе "все включено".

Стоимость отелей и гостиниц в Крыму за год выросла на 18-20%, рассказал представитель компании "Мультитур", входящая в Российский союз туриндустрии (РСТ).

Он передал в разговоре с ТАСС, что сейчас в первую очередь загружены на 88-95% трехзвездочные и четырехзвездочные отели с расширенным перечнем услуг и с программой "все включено".

"Если сравнивать с прошлым годом, прирост продаж на лето и бархатный сезон в среднем составил 33-35%. Цена увеличилась на 18-20% относительно 2024 года"

- представитель компании "Мультитур"

Напомним, что накануне вечером Крымский мост собрал рекордную очередь, состоящую из более 4 тыс автомобилей, из которых 2 тыс стояли со стороны Краснодарского края. Сегодня утром пробка сократилась до 882 автомобиля.