Очередь на Крымском мосту превысила пять часов

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Этим утром очередь на проезд Крымского моста в Краснодарском крае быстро увеличивается. На 08:00 в ней скопилось 2100 автомобилей и автобусов.

Оперативный канал по ситуации на Крымском мосту сообщает утром в понедельник о растущей очереди на проезд в направлении полуострова.

По информации на 08:00, очередь со стороны Керчи на ручной досмотр составляет 350 транспортных средств, время ожидания около часа. Ситуация в обратном направлении более сложная: автомобилисты ждут проезда более пяти часов.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2095 транспортных средств. Время ожидания более пяти часов"

– сообщение

Отметим, что до пяти часов утра время в ожидании в очереди на досмотр составляло менее трех часов. 

