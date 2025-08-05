Очередь на Крымском мосту увеличилась до 1,5 тыс автомобилей

Свыше 1,5 тыс автомобилей стоят в очереди на проезд через Крымский мост. Время ожидания со стороны Кубани достигает трех часов.

Крымский мост собрал свыше 1,5 тыс автомобилей со стороны как Тамани, так и Керчи, согласно данным инфоцентра, который освещает ситуацию по подъездах к мосту.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1045 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 543 транспортных средства"

- инфоцентр

Время ожидания проезда со стороны Краснодарского превышает три часа, а со стороны Крыма автомобилистам придется ждать порядка двух часов.

Согласно данным инфоцентра, пробки на Крымском мосту начали скапливаться в районе семи утра. Тогда в очереди на проезд ожидали около 700 автомобилей, к девяти утра их число выросло до 900.