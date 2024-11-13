Вестник Кавказа

Детский пляж и Порт Жорж обновили в крымской Алупке

Детский пляж и Порт Жорж обновили в крымской Алупке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На курорте Алупка появились новые зоны отдыха, в том числе места для купания. Работы проводились совместно курортом "Мрия" и Сбербанком.

В крымской Алупке для туристов открылись отреставрированные Детский пляж, Воронцовские купальни и "Порт Жорж" в рамках масштабной программы благоустройства и создания комфортной среды.

Открытию зон отдыха поспособствовали Сбер и курорт "Мрия", рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

"Новую жизнь обретают исторические объекты. Уверен, что преобразившиеся Детский пляж и Воронцовские купальни, "Порт Жорж" послужат дальнейшему укреплению туристического потенциала города"

– Аксенов

Детский пляж обзавелся современной пляжной инфраструктурой, включающей навесы, шезлонги, кабинки для переодевания, душевые, туалеты, а также кафе.

Воронцовские купальни также стали благоустроенной зоной с навесами, душевыми и спортивной площадкой.

"Порт Жорж" получил обновленный причал, но сохранил и дух исторической рыбацкой артели XIX века.

"Открытие Детского пляжа, "Порта Жорж" и завершение этапа работ в Воронцовском парке – важная часть нашей деятельности по сохранению исторического наследия Крыма. Алупка расцветает"

– гендиректор курорта "Мрия" Самвел Саруханян

В Сбере отметили развитие туризма в Крыму, в Алупке в 2025 году ожидается рост туристического потока на 50%.

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