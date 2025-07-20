Обыски прошли в Минэкономразвития Ингушетии

В рамках дела о мошенничестве в Минэкономразвития Ингушетии провели обыски, дело связано с проведением в республике в 2022 году форума "Деловая Ингушетия".

В Ингушетии в министерстве экономического развития прошли обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

"В настоящее время следователи СК совместно с оперативными сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Ингушетия провели обыски в министерстве экономического развития Республики Ингушетия"

– региональное управление СК РФ

В ведомстве в рамках обыска были изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела. В настоящее время документы анализируются следователями для дачи правовой оценки.

Уголовное дело по которому проводятся обыски заведено в Ингушетии против ИП, который в 2022 году получил от МЭР республики 3 млн рублей на проведение экономического форума "Деловая Ингушетия", однако форум в результате был подготовлен другой компанией.

"Будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц Министерства экономического развития Республики Ингушетия. Расследование уголовного дела продолжается"

– региональное управление СК РФ