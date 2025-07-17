Подробности преступлений в Минобрнауки Ингушетии рассказали в Следственном комитете

Обыски в рамках уголовного дела о хищениях, совершенных при проведении ЕГЭ в 2021-2022 годах, прошли сегодня в министерстве образования и науки Ингушетии, подтвердили в СУ СКР по республике. В ведомстве предоставили информацию о подробностях преступления.

Уголовное дело возбуждено в отношении чиновников Минобрнауки Ингушетии, которые, по данным следствия, похитили 10,7 млн рублей при организации ЕГЭ, сообщает СУ СКР по республике.

Оно расследуется в первом отделе по расследованию особо важных дел ведомства. Фигурантов подозревают по ч.4 ст.159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч.1 ст.285 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса.

Во время предварительного следствия выяснилось, что в 2021-2022 годах должностные лица Минобрнауки Ингушетии похитили средства, которые были выделены из бюджета на компенсации педагогам, участвующим в подготовке и проведении ЕГЭ в Ингушетии, подделав договоры и акты выполненных работ.

"На основании вышеуказанных подложных документов на банковские счета подставных лиц перечислены бюджетные денежные средства в размере более 10,7 млн рублей"

– СУ СКР по Ингушетии

Одна из подозреваемых задержана, следствие намерено ходатайствовать о ее аресте.

В ходе обысков в министерстве, а также дома у подозреваемой, были изъяты компьютерная техника, мобильные устройства и документы. Расследование дела находится под контролем главы управления.