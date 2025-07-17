Подробности преступлений в Минобрнауки Ингушетии рассказали в Следственном комитете

Уголовное дело возбуждено в отношении чиновников Минобрнауки Ингушетии, которые, по данным следствия, похитили 10,7 млн рублей при организации ЕГЭ, сообщает СУ СКР по республике.
Оно расследуется в первом отделе по расследованию особо важных дел ведомства. Фигурантов подозревают по ч.4 ст.159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч.1 ст.285 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса.
Во время предварительного следствия выяснилось, что в 2021-2022 годах должностные лица Минобрнауки Ингушетии похитили средства, которые были выделены из бюджета на компенсации педагогам, участвующим в подготовке и проведении ЕГЭ в Ингушетии, подделав договоры и акты выполненных работ.
"На основании вышеуказанных подложных документов на банковские счета подставных лиц перечислены бюджетные денежные средства в размере более 10,7 млн рублей"
– СУ СКР по Ингушетии
Одна из подозреваемых задержана, следствие намерено ходатайствовать о ее аресте.
В ходе обысков в министерстве, а также дома у подозреваемой, были изъяты компьютерная техника, мобильные устройства и документы. Расследование дела находится под контролем главы управления.