В Минобрнауки Ингушетии ищут документы по мошенничеству с ЕГЭ

В министерстве образования и науки Ингушетии сегодня прошли обыски по уголовному делу о крупном мошенничестве в рамках подготовки и проведения ЕГЭ в 2016-2018 годах, когда на фиктивных организаторов тестирования были потрачены миллионы.

Сотрудники силовых структур Ингушетии провели обыски и выемку документов в здании министерства образования и науки Ингушетии, сообщили в правоохранительных органах республики.

"Силовики провели следственные действия в Минобразования Ингушетии, на период проведения обысков вход в здание был заблокирован. Мероприятия могут быть связаны с делом о хищении 15,7 млн рублей при подготовке к ЕГЭ"

- правоохранители

Магасский районный суд возбудил уголовное дело в отношении бывших директора регионального центра обработки информации и начальника отдела бухгалтерского учета, контроля и отчетности министерства образования и науки республики, которые подозреваются в мошенничестве, сообщила ранее прокуратура республики, передает "Интерфакс".

Как полагает следствие, еще в 2018 году фигуранты дела составили ложные документы о якобы выполнении 84 лицами работ по подготовке и проведению в республике Единого государственного экзамена в 2016-2018 годах. Эти люди не были педагогами и участие в проведении экзаменов не принимали, а бюджетные деньги были похищены.

Также в деле фигурируют подложные документы с завышенными сведениями о размере компенсации, подлежащей выплате 140 учителям за выполненные ими работы по подготовке и проведению ЕГЭ.

Общая сумма похищенных средств составляет более 15,7 млн рублей.