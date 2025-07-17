В Минобрнауки Ингушетии ищут документы по мошенничеству с ЕГЭ

Сотрудники силовых структур Ингушетии провели обыски и выемку документов в здании министерства образования и науки Ингушетии, сообщили в правоохранительных органах республики.
"Силовики провели следственные действия в Минобразования Ингушетии, на период проведения обысков вход в здание был заблокирован. Мероприятия могут быть связаны с делом о хищении 15,7 млн рублей при подготовке к ЕГЭ"
- правоохранители
Магасский районный суд возбудил уголовное дело в отношении бывших директора регионального центра обработки информации и начальника отдела бухгалтерского учета, контроля и отчетности министерства образования и науки республики, которые подозреваются в мошенничестве, сообщила ранее прокуратура республики, передает "Интерфакс".
Как полагает следствие, еще в 2018 году фигуранты дела составили ложные документы о якобы выполнении 84 лицами работ по подготовке и проведению в республике Единого государственного экзамена в 2016-2018 годах. Эти люди не были педагогами и участие в проведении экзаменов не принимали, а бюджетные деньги были похищены.
Также в деле фигурируют подложные документы с завышенными сведениями о размере компенсации, подлежащей выплате 140 учителям за выполненные ими работы по подготовке и проведению ЕГЭ.
Общая сумма похищенных средств составляет более 15,7 млн рублей.