Бывший глава Минздрава Ингушетии ответит за хищения

Верховный суд Ингушетии арестовал бывшего министра здравоохранения республики Магомедбашира Балаева, который подозревается в крупном хищении при закупках медицинского оборудования.

Ингушские правоохранители арестовали бывшего министра здравоохранения Ингушетии, главврача онкологического диспансера Магаса Магомедбашира Балаева, которого подозревают в крупном хищении, сообщила пресс-служба Верховного суда республики.

Как установило следствие, бывший министр совместно с группой соучастников похитил более 53 млн рублей, выделенных из бюджета для закупки медицинского оборудования в больницы региона, передает "АиФ Ставрополье".

Магасский районный суд ранее отказал следствию в аресте Балаева, однако Верховный суд республики пересмотрел это решение и отправил обвиняемого под стражу.

В отношении экс-министра возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, ведется следствие. Сам обвиняемый будет ждать суда в под охраной в следственном изоляторе, говорится в сообщении.