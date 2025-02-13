Экс-глава ингушской столицы ответит в суде за превышение полномочий

Прокуратура Ингушетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-главы столицы республики города Магас Усмана Аушева – вскоре ему предстоит ответить в суде за превышение служебных полномочий.

Бывшему мэру столицы Ингушетии города Магас Усману Аушеву предстоит предстать перед судом – сегодня прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении него, экс-чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщает надзорное ведомство региона.

"В январе 2023 года Аушев, действуя в интересах своего знакомого, вопреки интересам службы, утвердил локально-сметные расчеты и справки о стоимости работ с заведомо завышенными требованиями ценообразования по договорам по замене наружных сетей электроснабжения в городе"

- прокуратура Ингушетии

Ущерб от противоправных действий Аушева превысил 3,3 млн рублей, рассматривать уголовное дело в отношении него будет Магасский районный суд, передает РИА Новости.

Этот же суд уже рассматривает уголовное дело в отношении генерального директора подрядной организации – он обвиняется в хищении бюджетных средств, добавили в прокуратуре республики.

Напомним, раньше мы писали о том, что Ингушетия стала худшим регионом СКФО по качеству жизни населения. Также республика заняла последнюю строчку рейтинга зарплат среди регионов России. В Ингушетии насчитали всего 2,4% работников, которые получают свыше 100 тыс рублей. А вот тех, кто получает менее 30 тыс рублей, оказалось более половины от общего числа жителей – почти 59%.