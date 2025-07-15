Обстановку на Южном Кавказе обсудили Кобахидзе и Хачатурян

Премьер Грузии и президент Армении провели встречу во вторник. На ней обсуждались вопросы сотрудничества двух стран и ситуация в регионе.

Во вторник, 5 августа, в Туркменистане прошла встреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и президента Армении Ваагна Хачатуряна. Об этом написал на своих страницах в соцсетях глава грузинского правительства.

Встреча прошла в рамках конференции ООН в курортном городе Аваза.

Согласно сообщению, распространенному пресс-службой правительства Грузии, в центре внимания были ситуация на Южном Кавказе и перспективы взаимодействия двух стран в различных сферах. В частности, была отмечена важность мира и стабильности в регионе.

Кобахидзе в этой связи обратил внимание на то, что совместное заявление Армении и Азербайджана об окончании переговоров по мирной сделке – важный шаг в этом направлении.

"Еще раз подтвердил готовность грузинского правительства развивать диалог и тем самым обеспечить прочный мир и стабильность в регионе"

– Ираклий Кобахидзе

Во встрече также участвовали глава Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.