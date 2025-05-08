Грузия и Армения обсудили сотрудничество в таможенной сфере

Тбилиси и Ереван обсудили возможности сотрудничества в таможенной сфере. В Грузии заявили, что улучшение пограничного контроля и увеличение транзитного потока – приоритеты страны.

В Ереване состоялась рабочая встреча, на которой представители Службы доходов Минфина Грузии обсудили возможности сотрудничества между двумя странами в направлении пересечения границы физическими лицами и транспортными средствами.

По словам и. о. главы таможенного департамента Грузии Михаила Чокошвили, реализация проекта будет способствовать эффективному сотрудничеству между таможенными администрациями, соблюдению требований безопасности и законной торговле в условиях возросшего потока грузов.

Он подчеркнул, что вопрос улучшения пограничного и таможенного контроля на границах Грузии и увеличения транзитного потока – приоритет страны.

Напомним, что в феврале 2025 года стало известно, что Грузия и Армения начали работу по созданию совместного контрольно-пропускного пункта (КПП) на границе.