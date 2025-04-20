Вестник Кавказа

Грузия и Армения должны устранить препятствия для развития торговли – Папоян

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Минэкономики Армении Папоян заявил, что в развитии торговых отношений с Грузией существуют определенные препятствия. С его слов, их необходимо устранить как можно скорее.

Для дальнейшего развития торговых отношений Грузии и Армении необходимо устранить определенные препятствия, заявил глава Минэкономики РА Геворг Папоян.

"Грузино-армянские торгово-экономические отношения развиваются успешно, однако необходимо устранить проблемы, которые тормозят товарооборот"

- Геврог Папоян

По его мнению, для успешного развития торговли двух стран необходимо: упростить таможенные процедуры и стимулировать прозрачную инвестиционную среду. Кроме того, стоит заблаговременно предпринять совместные шаги для устранения проблем, мешающих товарообороту, чтобы в будущем не тратить на это силы и время.

Напомним, что 6 мая состоялась встреча министров экономики Грузии и Армении Левана Давиташвили и Геворга Папояна. Они обсудили торговое сотрудничество и расширение экономических связей. Особое внимание министры уделили вопросу туризма, так как Грузия входит в число популярных направлений для граждан Армении.

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