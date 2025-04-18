Главы Минэкономики Грузии и Армении обсудили торговлю и туризм

Состоялась встреча министров экономики Грузии и Армении. Стороны обсудили взаимную торговлю, инвестиции и сферу туризма.

В Ереване во вторник прошла встреча министров экономики Грузии Левана Давиташвили и Армении Геворга Папояна.

Глава Минэкономики Грузии сообщил, что на встрече обсуждалось торгово-экономического сотрудничество двух стран и возможности для расширения экономических связей. Министры проинформировали друг друга об основных экономических показателях и тенденциях, деловой и инвестиционной среде.

"Очень важно проводить встречи и налаживать более тесные связи с бизнес-сектором, а также между государственными органами и агентствами. Все это способствует инвестиционной активности, стимулирует торговлю"

– Давиташвили

Особое внимание на встрече было уделено туристической отрасли, сотрудничество в этой сфере особенно важно, так как Грузия входит в число популярных направлений для граждан Армении, отметил грузинский министр.