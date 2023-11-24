Вопросы сотрудничества обсудили Грузия и АБР

Глава Минфина Грузии и президент АБР поговорили о реализуемых в республике проектах. Данный вопрос стал одним из центральных на встрече, прошедшей в Милане.

Глава Минфина Грузии Лаша Хуцишвили провел в Милане встречу с президентом Азиатского банка развития Масато Кандой. Об этом сказано в сообщении грузинского ведомства.

Центральными темами встречи стали вопросы взаимодействия и проекты, которые реализуются в стране при поддержке АБР. В частности, обсуждались проекты, которые помогли экономике Грузии вырасти.

В ходе переговоров также был отмечен прогресс, которого удалось достичь республике за последние годы.

Глава АБР также выразил надежду на то, что стороны продолжат развивать сотрудничество. Он подчеркнул, что роль Тбилиси в контексте регионального и многостороннего сотрудничества очень важна.

Напомним, накануне в Милане стартовала ежегодная встреча Совета управляющих АБР. Она продлится до среды.