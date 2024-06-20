Вестник Кавказа

Всемирный банк заявил о сокращении бедности в Грузии

Всемирный банк заявил о сокращении бедности в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уровень бедности в Грузии снижается, заявили во Всемирном банке. Там же отмечает и проблемы, в том числе в вопросе трудоустройства.

Благодаря высокому экономическому росту и развитию рынка труда уровень бедности в Грузии снижается, говорится в опубликованных материалах Всемирного банка.

В регуляторе заявили, что с 2017 по 2023 годы уровень бедности снизился с 54% до 40,7%. Грузия улучшила разрыв в благосостоянии с 5,1% в 2017 году до 4,0% в 2023 году.

В Банке также отметили, что усилия по сокращению бедности в стране после пандемии COVID-19 были подкреплены ростом реальной зарплаты, пенсий и усилением мер соцзащиты.

Помимо этого, снижение годовой инфляции до 1,9% в годовом исчислении к концу прошлого года ослабило давление стоимости жизни для семей, которые имеют низкие доходы.

Уточняется, что экономический рост положительно сказался на занятости, возможности трудоустройства расширились. Там добавили, что уровень безработицы в 2024 году упал на 13,9%.

При этом Всемирный банк отмечает и проблемы, которые возникли в Грузии. Так, компании сталкиваются с ограниченным доступом к финансам, плохой связью и другими ограничениями.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1250 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Кобахидзе поставил задачу уменьшить уровень бедности к 2028 году

Кобахидзе поставил задачу уменьшить уровень бедности к 2028 году

&quot;Грузинская мечта&quot; хочет создать 200 тыс новых рабочих мест

"Грузинская мечта" хочет создать 200 тыс новых рабочих мест

В Казахстане живут все лучше

В Казахстане живут все лучше

Узбекистан намерен сократить бедность за счет новых рабочих мест

Узбекистан намерен сократить бедность за счет новых рабочих мест

Число малоимущих семей выросло с начала года в Грузии

Число малоимущих семей выросло с начала года в Грузии

Рост экономики Грузии обогнал Армению и Азербайджан

Рост экономики Грузии обогнал Армению и Азербайджан

Власти Грузии хотят справиться с бедностью к 2030 году

Власти Грузии хотят справиться с бедностью к 2030 году

Узбекистан начинает решительную борьбу с бедностью

Узбекистан начинает решительную борьбу с бедностью

Кобахдзе: Грузия победит бедность к 2030 году

Кобахдзе: Грузия победит бедность к 2030 году

Бедность в Северной Осетии сократилась до 10-летнего минимума

Бедность в Северной Осетии сократилась до 10-летнего минимума

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы