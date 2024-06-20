Всемирный банк заявил о сокращении бедности в Грузии

Уровень бедности в Грузии снижается, заявили во Всемирном банке. Там же отмечает и проблемы, в том числе в вопросе трудоустройства.

Благодаря высокому экономическому росту и развитию рынка труда уровень бедности в Грузии снижается, говорится в опубликованных материалах Всемирного банка.

В регуляторе заявили, что с 2017 по 2023 годы уровень бедности снизился с 54% до 40,7%. Грузия улучшила разрыв в благосостоянии с 5,1% в 2017 году до 4,0% в 2023 году.

В Банке также отметили, что усилия по сокращению бедности в стране после пандемии COVID-19 были подкреплены ростом реальной зарплаты, пенсий и усилением мер соцзащиты.

Помимо этого, снижение годовой инфляции до 1,9% в годовом исчислении к концу прошлого года ослабило давление стоимости жизни для семей, которые имеют низкие доходы.

Уточняется, что экономический рост положительно сказался на занятости, возможности трудоустройства расширились. Там добавили, что уровень безработицы в 2024 году упал на 13,9%.

При этом Всемирный банк отмечает и проблемы, которые возникли в Грузии. Так, компании сталкиваются с ограниченным доступом к финансам, плохой связью и другими ограничениями.