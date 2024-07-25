Вестник Кавказа

Грузия отказала в виде на жительство 5300 иностранцам за год

Машина полиции в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Грузия усилила контроль за иностранцами, что позволило выявить нескольких случаев шпионажа и почти две сотни попыток неправомерно получить вид на жительство. Устрожение обращения с мигрантами привело к 5,3 тыс отказов в виде на жительство в течение прошлого года.

СГБ Грузии опубликовала отчет по контролю за иностранными гражданами в 2024 году, согласно которому в январе-декабре прошлого года в виде на жительство было отказано 5,3 тыс мигрантов.

При этом отказы в Грузии даются нечасто: за год они составили всего 6,8% от общего числа прошений о виде на жительство – 77,9 тыс. Остальные либо были одобрены, либо еще находятся на рассмотрении.

В СГБ подчеркнули, что в прошлом году была усилена работа с въезжающими в республику лицами в виду усиления подрывной деятельности иностранных государств в Грузии в предвыборный и поствыборный период. Благодаря этому было обнаружено, что 186 прошений о виде на жительство и статусе беженца были поданы по поддельным документам и фиктивным основаниям.

Контрразведка также позволила выявить иностранцев, занимавшихся наблюдением за грузинскими государственными объектами и установлением их геолокации, вербовкой граждан республики и распространением вредоносной политической дезинформации. Всего против таких лиц было заведено 8 уголовных дел, некоторым было отказано во въезде в Грузию в дальнейшем.

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