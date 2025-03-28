Грузия усложнит жизнь трудовым мигрантам

Министерство внутренних дел Грузии предложило установить ограничения для работы гастарбайтеров во всех сферах, чтобы обеспечить рабочими местами граждан республики. Нововведение пока находится в стадии разработки, но уже известно, что Тбилиси в этом вопросе будет использовать иностранный опыт регулирования трудового законодательства.

Как рассказал сегодня замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе, эксперты ведомства в настоящее время прорабатывают поправки в трудовой кодекс, которые позволят защитить грузинских граждан от вытеснения их с рынка труда иностранной рабочей силой.

Дарахвелидзе пояснил, что сейчас грузинские граждане на равных конкурируют с гастарбайтерами за рабочие места и зачастую не выдерживают конкуренции, из-за чего их должности занимают мигранты. В связи с этим предложено создать трудовые ограничения для иностранцев.

"Из-за несовершенства законодательства… к иностранцам не предъявляется никаких требований, работодатель не обязан уведомлять государство. Вопрос будет урегулирован. Это позволит нам контролировать ситуацию и избежать тех угроз, которые существуют сегодня"

– Александр Дарахвелидзе

Говоря об этом, замминистра отметил, что грузинское МВД намерено опираться на опыт других государств, чтобы ответить на запрос со стороны граждан Грузии по защите их законных интересов.