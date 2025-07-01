О Дне народного единства узнают все жители Махачкалы

О празднике Дня народного единства напомнят всем жителям дагестанской столицы - телебашня в Махачкале подсветится цветами российского и дагестанского триколоров.

Празднование Дня народного единства, которое отмечается в России сегодня, будет особенно заметно в столице Дагестана - телебашня в Махачкале уже подсвечена цветами российского и дагестанского триколоров, сообщила пресс-служба администрации главы Дагестана.

Именно так, тематической иллюминацией и световыми шоу, дагестанский филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети присоединился к праздничной акции, передает "АиФ-Дагестан".

