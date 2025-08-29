Новую стратегию нацполитики скоро представят Путину

Стратегия государственной национальной политики РФ до 2036 года практически разработана, в скором времени документ представят президенту РФ Владимиру Путину.

Авторы Стратегии государственной национальной политики РФ до 2036 года практически завершили работу над ней, так что ее представят президенту РФ Владимиру Путину уже в ближайшее время, рассказал замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов.

Соответствующее заявление он сделал на полях форума "Народы России".

"При этом преемственность, цель, а именно – укрепление единства многонационального народа Российской Федерации, российской нации при сохранении этнокультурного и языкового многообразия, доказала свою состоятельность и остается актуальной и в новой стратегии"

– Магомедсалам Магомедов

Он подчеркнул, что новая стратегия сохраняет такие стратегические приоритеты нацполитики, как упрочение общероссийской гражданской идентичности и гражданского самосознания на базе традиционных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, забота о сохранении этнокультурного и языкового многообразия, обеспечение межнационального и межрелигиозного согласия, борьба с экстремизмом.

Помимо этого, пояснил Магомедов, в новом варианте документа уточняются задачи, которые развивают в том числе и положения конституции РФ от 2020 года. В нем также обращается особое внимание на дальнейшее совершенствование механизмов взаимодействия между ведомствами и на разных уровнях. Кроме того, в документе затрагиваются такие моменты, как рост эффективности работы органов власти на местах, контроль государственно-национальной политики.

Замруководителя администрации президента добавил, что в обновленной стратегии обращается особое внимание и на региональный аспект.