Новую стратегию нацполитики скоро представят Путину

Авторы Стратегии государственной национальной политики РФ до 2036 года практически завершили работу над ней, так что ее представят президенту РФ Владимиру Путину уже в ближайшее время, рассказал замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов.
Соответствующее заявление он сделал на полях форума "Народы России".
"При этом преемственность, цель, а именно – укрепление единства многонационального народа Российской Федерации, российской нации при сохранении этнокультурного и языкового многообразия, доказала свою состоятельность и остается актуальной и в новой стратегии"
– Магомедсалам Магомедов
Он подчеркнул, что новая стратегия сохраняет такие стратегические приоритеты нацполитики, как упрочение общероссийской гражданской идентичности и гражданского самосознания на базе традиционных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, забота о сохранении этнокультурного и языкового многообразия, обеспечение межнационального и межрелигиозного согласия, борьба с экстремизмом.
Помимо этого, пояснил Магомедов, в новом варианте документа уточняются задачи, которые развивают в том числе и положения конституции РФ от 2020 года. В нем также обращается особое внимание на дальнейшее совершенствование механизмов взаимодействия между ведомствами и на разных уровнях. Кроме того, в документе затрагиваются такие моменты, как рост эффективности работы органов власти на местах, контроль государственно-национальной политики.
Замруководителя администрации президента добавил, что в обновленной стратегии обращается особое внимание и на региональный аспект.