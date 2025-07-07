Ночное землетрясение потрясло север Ирана

Сейсмологи зарегистрировали накануне вечером землетрясение в Иране. Его очаг располагался почти в 50 км от Горгана.

В северной части Ирана накануне произошло землетрясение. Об этом сказано в сообщении, распространенном Европейско-Средиземноморским сейсмологическим центром.

Магнитуда подземных толчков, очаг которых располагался на глубине 3 тыс метров, составила 5,6. Они были зафиксированы сейсмологами в 46 км от города Горган в 21:37 (00:37 мск).

Никаких сведений о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

Напомним, Горган находится в 30 км от побережья Каспийского моря и примерно в 400 км от Тегерана. На сегодняшний день население города превышает 244 тыс человек.