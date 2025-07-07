Землетрясение потрясло вечером курорт на юге Турции

Турецкие сейсмологи зарегистрировали несколько часов назад очередное землетрясение. Оно случилось в провинции на юге страны.
Вечером 18 июля в южной части Турции произошло землетрясение. Об этом сказано в сообщении, распространенном Управлением по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Магнитуда подземных толчков составила 4,1. Синоптики зафиксировали их в районе Газипаша, расположенном в Анталье, около 21:14 (время местное).
Их очаг залегал на глубине 18 тыс метров.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.