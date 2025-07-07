Вестник Кавказа

Землетрясение потрясло вечером курорт на юге Турции

Землетрясение потрясло вечером курорт на юге Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецкие сейсмологи зарегистрировали несколько часов назад очередное землетрясение. Оно случилось в провинции на юге страны.

Вечером 18 июля в южной части Турции произошло землетрясение. Об этом сказано в сообщении, распространенном Управлением по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Магнитуда подземных толчков составила 4,1. Синоптики зафиксировали их в районе Газипаша, расположенном в Анталье, около 21:14 (время местное).

Их очаг залегал на глубине 18 тыс метров.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
8240 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.