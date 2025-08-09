Вестник Кавказа

"Ноа" не смог выйти в групповой этап Лиги Европы

Футбольный клуб “Ноа“
© Фото: соцсети футбольного клуба “Ноа“
ФК "Ноа" принимал сегодня дома "Линкольн" в рамках 3-го раунда квалификации ЛЕ. Победитель определился в серии послематчевых пенальти.

В Армении состоялся ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между местным "Ноа" и гибралтарским "Линкольном".

Основное время закончилось вничью 0:0. Дополнительные 30 минут также не выявили победителя, а в серии послематчевых пенальти сильнее был клуб из "Гибралтара" (6:5).

Напомним, в первой встрече команд, прошедшей на прошлой неделе, была зафиксирована результативная ничья со счетом 1:1.

