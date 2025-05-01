Нижний Новгород и Сухум свяжут прямыми рейсами в конце мая

Между столицей Абхазии и Нижним Новгородом с конца мая начнут выполняться регулярные рейсы.

Прямые рейсы между Нижним Новгородом и Сухумом на регулярной основе станут выполняться с 30 мая.

Сообщается, что самолеты будут вылетать из города на Волге в 14:15. Время в пути составит чуть более 3 часов. В Нижний Новгород лайнеры будут отправляться в 18:55.

Отмечается, что путешественников ожидают лайнеры Embraer 190, рассчитанные на 110 пассажирских мест.

Напомним, что первый рейс из Нижнего Новгорода прибыл вчера вечером в Сухум.