Вестник Кавказа

Нижний Новгород и Сухум свяжут прямыми рейсами в конце мая

Кремль в Нижнем Новгороде
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Между столицей Абхазии и Нижним Новгородом с конца мая начнут выполняться регулярные рейсы.

Прямые рейсы между Нижним Новгородом и Сухумом на регулярной основе станут выполняться с 30 мая.  

Сообщается, что самолеты будут вылетать из города на Волге в 14:15. Время в пути составит чуть более 3 часов. В Нижний Новгород лайнеры будут отправляться в 18:55. 

Отмечается, что путешественников ожидают лайнеры Embraer 190, рассчитанные на 110 пассажирских мест. 

Напомним, что первый рейс из Нижнего Новгорода прибыл вчера вечером в Сухум.

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