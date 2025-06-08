Никол Пашинян пожелал россиянам процветания

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту РФ Владимиру Путину в связи с Днем России.
"Этот праздник в новейшей истории Российской Федерации — символ преемственности поколений. Каждый год в этот день россияне отмечают провозглашение государственного суверенитета страны как начало нового этапа в истории современной России"
- послание Никола Пашиняна
В нем он выразил убежденность, совместными усилиями отношения между Москвой и Ереваном будут развиваться и укрепляться во благо народов обеих стран.
Армянский премьер также пожелал Владимиру Путину здоровья и всяческих благ, а дружественному народу России благополучия и процветания.
Кроме того, Никол Пашинян поздравил с Днем России председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
Последовательное многоуровневое сотрудничество на уровне правительств России и Армении будет и дальше целенаправленно развиваться, способствуя осуществлению взаимовыгодных проектов и эффективного использования экономического потенциала двух стран, подчеркнул он.
Напомним, что День России ежегодно отмечается 12 июня.