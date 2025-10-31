Нетаньяху пообещал устранить угрозу со стороны хуситов

Тель-Авив нацелился на хуситов. Премьер Израиля Нетаньяху заявил об угрозе со стороны радикалов и готовности еврейского государства ответить на опасность из Йемена.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об угрозе со стороны йеменских хуситов. По словам Нетаньяху, еврейское государство готово предпринять шаги для нейтрализации угрозы.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы устранить и эту угрозу. Иными словами, мы все еще боремся с осью (региональных антиизраильских сил во главе с Ираном – ред.), которая, … пытается возобновить свои планы по уничтожению Израиля. Мы, мягко говоря, лишим ее возможности это сделать"

– Биньямин Нетаньяху

По словам Нетаньяху, хуситы гораздо опаснее, чем может казаться сторонним наблюдателям. Как отметил политик, радикалы обладают возможностями создавать баллистические ракеты. Хуситы также являются фанатичными сторонниками идеи уничтожения Израиля, подчеркнул Нетаньяху.

Напомним, что йеменские хуситы с 2023 года периодически атакуют территорию Израиля ракетами и беспилотниками. Израиль отвечает операциями против радикалов, используя ВВС.