Вестник Кавказа

Нетаньяху: Израиль полностью победит ХАМАС

Биньямин Нетаньяху
© Фото: Сайт президента России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил уверенность в полной победе над радикальным движением ХАМАС в секторе Газа. Политик подчеркнул, что война еще не окончена.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заверил, что Израиль будет бороться против радикалов ХАМАС в секторе Газа до победного конца.

Он подчеркнул, что Израиль не завершил войну.

"Мы добьемся полной победы в Газе, абсолютной победы. Мы не откажемся от этого ни на минуту, и мы проведем эту операцию нашей очень мощной армией"

– Нетаньяху

Премьер-министр констатировал, что в секторе Газа на сегодня ведутся "ожесточенные бои". По его словам, сейчас Тель-Авив ведет работу над планом, по которому будет вестись урегулирование. Очередной его этап будет обсуждаться на заседании правительства сегодня.

Нетаньяху назвал две задачи, которые Израиль считает основными. Прежде всего, это возвращение заложников. Вторая задача – полный разгром и уничтожение ХАМАС.

В заложниках у ХАМАС в Газе по-прежнему находятся 24 человека. Кроме того, радикалы удерживают 35 погибших.

Напомним, что с января 2025 года в Газе действовал режим прекращения огня. 18 марта ЦАХАЛ снова начала боевые действия, тем самым нарушив его. Как сообщили власти Израиля, огонь был открыт после того, как ХАМАС отказалось от предложений Тель-Авива, которые были озвучены посредниками и спецпосланником американского президента Стивена Уиткоффа.

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