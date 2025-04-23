Вестник Кавказа

Хегсет проведет разведку в Израиле перед прилетом Трампа в Эр-Рияд

Тель-Авив
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Пентагона Пит Хегсет встретится в Тель-Авиве с председателем правительства Израиля Биньямином Нетаньяху за день до прибытия президента Дональда Трампа в Саудовскую Аравию. После переговоров в Израиле Хегсет также прилетит в Эр-Рияд, чтобы доложить Трампу об итогах израильских встреч.

Axios, ссылаясь на свои источники в израильском правительстве, пишет о планах администрации Трампа направить главу Пентагона Пита Хегсета в Израиль за день до запланированного турне американского президента по странам Персидского залива.

Поскольку Трамп прибывает в Эр-Рияд 13 мая, Пит Хегсет прилетит в Тель-Авив 12 мая. В предварительной повестке дня этого визита главы Пентагона в Израиль – переговоры с председателем правительства Биньямином Нетаньяху и министром обороны Исраэлем Кацем.

Темы переговоров не разглашаются, однако очевидно, что они будут касаться трамповского видения политики США на Ближнем Востоке, которое американские президент готовится презентовать руководству арабских государств Персидского залива.

На следующий день после встреч с Нетаньяху и Кацем Хегсет также прилетит в Эр-Рияд, где лично доложит Дональду Трампу итоги переговоров с израильским военно-политическим руководством.

Напомним, что Трамп пробудет в ближневосточном турне 4 дня и посетит, помимо Саудовской Аравии, Катар и ОАЭ.

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